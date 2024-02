Notcoin: когда будет листинг нашумевшей игровой монеты?

Хайп, вокруг игры Notcoin в Telegram, позволяющей добывать токены NOT тыканьем пальца в экран смартфона, не только не утихает, но и масштабируется. Количество пользователей уже превысило 25 млн человек. NOT проведёт листинг на одной из трех площадок: Bybit, Binance или OKX. На биржах уже появились посадочные страницы со стоимостью Notcoin. Листинг скорее всего будет в апреле 2024 года. Почему именно в апреле? Дело в том, что сейчас подключены все блогеры, о проекте говорят со всех углов, при этом Bitcoin достиг отметки в $52 000, что позволит привлечь новую аудиторию. Notcoin Community, подогревая интерес, уже проводит опрос: «Должен ли NOT пройти листинг на бирже 1 апреля?». Именно в момент массовой истерии стоит выпускать продукт, объемы торгов по которому могут показать фантастический результат.

Подробности в нашем свежем видео:

Напомним, Notcoin это новая игра, в которой нужно добывать монеты и она «заразила» миллионы пользователей