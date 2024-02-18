Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Жареная курица (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про девушку, превратившуюся в куриный наггетс

Жареная курица (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про девушку, превратившуюся в куриный наггетс

Агата Кловская
18.02.24 09:16
118
Жареная курица (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про девушку, превратившуюся в куриный наггетс
Вышел первый тизер очумелого сериала «Жареная курица» (Chicken Nugget) от Netflix.
 
По сюжету сериала «Жареная курица», девушка заходит в странный аппарат и превращается в... куриный наггетсю Теперь ее отцу и поклоннику предстоит совершить увлекательное путешествие, чтобы вернуть ее обратно.
 
Премьера сериала «Жареная курица» запланирована на 15 марта 2024 года.
 
Трейлер сериала «Жареная курица»:
 

Тэги: фильм, кино

Комментарии

Статьи

08.02.24 20:08

Залужный уволен, Сырский - новый Главком ВСУ: первые реакции

Автор: Александр Панько

Дайджест

Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев
08.02.24 22:30

Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.02.24 10:13

Планета Фаэтон существует? На это намекают образцы с астероида Бенну

18.02.24 09:19

Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»

18.02.24 09:09

Люди Икс ’97 (2024): трейлер и дата выхода нового мультсериала

17.02.24 22:50

Apple Vision Pro массово возвращают из-за головных болей и укачивания

17.02.24 20:26

Klavdia Petrivna: в Сети не могут понять, как на самом деле фамилия известной украинской певицы

16.02.24 21:39

Мэтт Грейнинг: автору «Симпсонов», которые предсказывают будущее - стукнуло 70

16.02.24 16:49

Мексиканцы рассказали, почему виноград нужно есть с кожурой и косточками

16.02.24 16:37

В ГУР объяснили, почему РФ нанимает на войну в Украине иностранцев

16.02.24 16:16

Зеленский обвинил Путина в смерти Навального

16.02.24 15:15

Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

16.02.24 14:36

Алексей Навальный умер в российской колонии, — СМИ

16.02.24 11:55

Зеленский прибыл в Берлин

16.02.24 08:52

В Украине продолжают понемногу внедрять электронную гривну

16.02.24 08:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 400 300 солдат

15.02.24 16:16

Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности уже завтра

15.02.24 14:23

Грипп и ОРВИ стремительно расползаются по Украине. За неделю — более 230 тысяч заболевших

15.02.24 13:13

На Полтавщине обезврежена банда, планировавшая убийство депутата

15.02.24 10:42

Силы ПВО уничтожили половину ракет, выпущенных оккупантами по Украине этой ночью

15.02.24 10:34

Умеров рассказал о результатах «Рамштайна-19»

12.02.24 11:34

Спрос на гибридные автомобили вырос: какие модели предпочитают украинцы

16.02.24 15:17

Вкладчики банков требуют от правоохранителей не дать сбежать из Украины эксзамдиректору-распорядителю ФГВФЛ Наталье Рудухе из-за ряда уголовных дел

12.02.24 09:43

Владимир Ермаков: в Германии зарезали юного украинского баскетболиста

12.02.24 13:06

Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

13.02.24 12:51

Украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном. Названа причина

13.02.24 13:48

В ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации

13.02.24 17:24

Гольфстрим остановится в 2025 году, - считают ученые

12.02.24 16:22

Ученые рассказали, как ставки на спорт влияют на психику

13.02.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 397 080 солдат

13.02.24 12:00

Стало известно, подлежат ли мобилизации мужчины, у которых есть условный срок

Фото и Видео
Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»
Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»
Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»
Сочувствующий (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Олдбоя»
Жареная курица (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про девушку, превратившуюся в куриный наггетс
Жареная курица (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про девушку, превратившуюся в куриный наггетс
Люди Икс ’97 (2024): трейлер и дата выхода нового мультсериала
Люди Икс ’97 (2024): трейлер и дата выхода нового мультсериала
Apple Vision Pro массово возвращают из-за головных болей и укачивания
Apple Vision Pro массово возвращают из-за головных болей и укачивания
Klavdia Petrivna: в Сети не могут понять, как на самом деле фамилия известной украинской певицы
Klavdia Petrivna: в Сети не могут понять, как на самом деле фамилия известной украинской певицы
Мэтт Грейнинг: автору «Симпсонов», которые предсказывают будущее - стукнуло 70
Мэтт Грейнинг: автору «Симпсонов», которые предсказывают будущее - стукнуло 70
Появилось видео эпичного пожара на индийской фабрике
Появилось видео эпичного пожара на индийской фабрике
Меган Фокс: неудачно пошутила про Украину и попала в скандал
Меган Фокс: неудачно пошутила про Украину и попала в скандал
Рейтинг Зеленского падает, - КМИС
Рейтинг Зеленского падает, - КМИС
В Белгороде прогремели взрывы. Есть погибшие
В Белгороде прогремели взрывы. Есть погибшие
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.