Мэтт Грейнинг: автору «Симпсонов», которые предсказывают будущее - стукнуло 70

В феврале 2024 года автору «Симпсонов» Мэтту Грейнингу исполнилось 70 лет. Знаменитый мультсериал любят не только за юмор — фанаты уверены, что он предсказывает будущее.
Рассказываем про самые известные пророчества (или совпадения):
В феврале 2024 года автору «Симпсонов» Мэтту Грейнингу исполнилось 70 лет. Знаменитый мультсериал любят не только за юмор — фанаты уверены, что он предсказывает будущее.
Рассказываем про самые известные пророчества (или совпадения):
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