В Белгороде прогремели взрывы. Есть погибшие

В российском городе Белгороде в четверг, 15 февраля, раздались взрывы. Россияне сообщили о «прилете» в торговый центр и традиционно обвинили в этом ВСУ.

Пресс-служба российского министерства обороны заявила, что «около 12.30 (по московскому времени) пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Вампир». Российская ПВО якобы «уничтожила 14 реактивных снарядов» над территорией Белгородской области.

Российские ТГ-каналы писали о девяти погибших, а позже губернатор Белгородской области Гладков написал, что, по предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, среди которых один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пятеро из них — дети. В соцсетях отмечается, что количество погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, в Курской области атакована нефтебаза. Начался мощный пожар.