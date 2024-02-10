Авдеевка может стать новым Бахмутом, - военный эксперт

В Авдеевке «повторяется история с Бахмутом», и есть угроза окружения украинских сил в городе. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Константин Машовец.

«Честно говоря, мне совсем не хотелось, чтобы в Авдеевке повторялась история с Бахмутом. Однако, судя по всему, так оно и будет», — считает аналитик группы «Информационное сопротивление».

По его мнению, «противник продолжает успешно реализовывать свой замысел об обходе Авдеевского коксохимического комбината с востока и юго-востока».

«И, как это ни прискорбно признавать, похоже, противник ну очень близок к практическому воплощению его в жизнь», — добавил Машовец.

Он пишет, что передовые отряды РФ в течение нескольких предыдущих суток углубились в садовое общество «Ивушка» до ул. Мичурина и Железнодорожного переулка, а также вышли к путепроводу над железной дорогой в районе ул. Чистякова, «а, по определенной информации, и захватили его».

«Все это вместе взятое, по трезвой оценке, означает, что они находятся в 500-х метрах от Авдеевской автобазы и менее чем в 1 км от ресторана „Бревно“ и фактически имеют реальную возможность в течение ближайших недель (если не дней) успешно для себя завершить свою Авдеевскую операцию», — пишет Машовец.

Причина такого прогноза — фактическое исключение «северной дороги» 00542 через Орловку и Ласточкино для стабильного снабжения украинских подразделений. По мнению Машовца, альтернативное сообщение на юге, через Тоненькое и Северное, также усложнено «до предела», поскольку передовые позиции противника находятся от этой дороги на расстоянии 2.2 км.

По мнению Машовца, если не предпринять каких-либо кардинальных шагов, «возникнет реальная вероятность их (ВСУ) окружения в Авдеевке».