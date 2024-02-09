В Краснодарском крае после взрыва загорелся НПЗ

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жители перед возгоранием слышали звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По словам спасателей, пожар случился примерно в 2 часа ночи.

«По информации ЕДДС Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ», — сообщает оперштаб региона.

На данный момент пожар потушен. Пострадавших, в результате пожара нет.

«К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия», — сообщили спасатели.

Напомним, в России прогремел мощный взрыв на заводе, выпускающем компоненты ядерного оружия.