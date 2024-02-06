Лукас Окампос: появилось видео, как испанский болельщик засунул палец в задний проход известному аргентинскому футболисту

В Испании во время футбольного матча произошел скандал. Фанат засунул палец в задний проход Лукасу Окампосу

Во время матча испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» в Мадриде, который завершился со счетом 1-2, произошел пикантный скандал. Болельщик хозяев решил унизить 29-летнего аргентинского полузащитника гостей (десять поединков и два гола за национальную команду) Лукаса Окампоса.

Фанат засунул игроку палец в задний проход, когда тот находился возле трибуны, чтобы выбросить мяч из аута.

В результате возник конфликт и матч был приостановлен.

Ранее с британским теннисистом произошел пикантный конфуз в Австралии.