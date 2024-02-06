Байден снова «ляпнул» откровенную глупость на митинге

Президент США Джо Байден продолжает нести откровенную чушь на публике и путаться в словах. Очередной конфуз случился на митинге с избирателями в Лас-Вегасе.

Глава государства рассказал, что саммите G7 в Великобритании в 2021-м году встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер еще в 1996-м году.

При этом глава Белого дома сперва сказал, что Франсуа Миттеран был из Германии, однако тут же поправился.

Скорее всего, Джо Байден просто перепутал Франсуа Миттерана и Эммануэля Макрона.

Напомним, что Франсуа Миттеран был президентом Франции в 1981-1995-х годах.

Ранее мы писали, что от Байдена начали отворачиваться соратники по Демократической партии.