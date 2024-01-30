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Видео-Новости > Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы

Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы

Александр Панько
30.01.24 17:31
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Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас».
 
По сюжету фильма «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас», в новой части франшизы семья Спенглер возвращается в легендарную пожарную часть Нью-Йорка — чтобы объединиться с командой оригинальных охотников. Но когда открытие древнего артефакта высвобождает злую силу, они должны объединить усилия, чтобы защитить свой дом и спасти мир от второго Ледникового периода.
 
Премьера ленты «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас» запланирована на 22 марта 2024 года.
 
Трейлер фильма «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас»:
 

Тэги: фільм, кіно

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