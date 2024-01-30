Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы

Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас».

По сюжету фильма «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас», в новой части франшизы семья Спенглер возвращается в легендарную пожарную часть Нью-Йорка — чтобы объединиться с командой оригинальных охотников. Но когда открытие древнего артефакта высвобождает злую силу, они должны объединить усилия, чтобы защитить свой дом и спасти мир от второго Ледникового периода.

Премьера ленты «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас» запланирована на 22 марта 2024 года.

Трейлер фильма «Охотники за привидениями. Ледянящий ужас»: