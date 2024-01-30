Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку

Американский рэпер Канье Уэст напал на журналистку. Инцидент произошел в понедельник, 29 января, в Лос-Анджелесе возле Аллеи славы.

Уже появилось его видео.

Артист пришел туда поддержать своего друга певца Чарли Уилсона, который получил персональную звезду

При этом одна журналисток поинтересовалась у него, действительно ли он запрещает своей жене Бьянке Цензори пользоваться социальными сетями.

После этого рэпер вышел из себя и набросился на женщину.

Он выхватил телефон у журналистки и принялся оскорблять ее.

Также Канье Уэст попросил у пострадавшей ее адрес и заявил, что удвоит ей зарплату, если она будет работать на него, но после отказа вернул ей телефон.

Ранее известный рэпер опозорился на видео.