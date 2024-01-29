Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии

Российский оппозиционный центр «Досье» обнародовал самое подробное видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях Владимира Путина.

На новых кадрах видно, что на берегу залива Марьялахти в Карелии у российского лидера: три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины, а также личный водопад. А рядом с резиденцией Путина «Досье» обнаружил нового соседа — Романа Абрамовича.

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