Мэр Львова заявил, что его сыновья воевать не будут

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его сыновья не пойдут воевать, пока не закончат учёбу.

Один из зрителей спросил городского главу, вступил ли кто-то из его сыновей в ряды ВСУ, на что мэр ответил: его, как отца, «крутит внутри от мысли, что его детям придётся бросить учёбу и идти воевать».

Оба совершеннолетних сына Садового живут и учатся в Великобритании.

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