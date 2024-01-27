Мэр Львова заявил, что его сыновья воевать не будут

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
Стало известно, когда ЕС одобрит помощь Украине на 50 млрд евро
Гражданская война (2024): фильм еще не вышел, а Техас уже взбунтовался
В Парламенте намечается большой кризис, — Арахамия
В Госдепе озвучили стратегию победы Украины в войне с Россией
Депутатов и чиновников хотят отправить на военные учения
В 2024 году Украина будет наступать, — Госдеп США
Путин передал США сигналы о готовности к переговорам по Украине, — Bloomberg
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 380 600 солдат
Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Андрей Шевченко избран новым президентом Украинской ассоциации футбола