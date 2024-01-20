Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова

25 января 2024 года на экраны в РФ выходит «Мастер и Маргарита» («Воланд») — новый фэнтезийный драматический фильм Михаила Локшина по мотивам одноимённого романа Михаила Булгакова.

В главных ролях фильма «Мастер и Маргарита» - Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Съёмки фильма начались в июле 2021 года и продлились до октября 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, а также на Мальте. Выпустить «Мастер и Маргарита» в прокат изначально планировалось в конце 2022 года.

Первые отзывы о новом фильме «Мастер и Маргарита» (2024) не особо позитивные.

Трейлер «Мастер и Маргарита» (2024) и киноанализ представлены в новом видео на нашем канале: