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Видео-Новости > Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?

Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?

Александр Панько
19.01.24 20:52
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Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
Инструктор ВСУ рассказал, как военные на передовой ходят в туалет.
 
«Когда речь идет о неподготовленных позициях, есть простое правило — по одному с*ать не ходим. Обязательно под прикрытием: минимум один, лучше — двое. Если же позиция подготовлена и там есть специально оборудованные, так сказать, отхожие места, то есть место, которое имеет перекрытие сверху, чтобы не прилетело в самый ненужный момент, ну а также правильное оборудование, чтобы оно не воняло и не демаскировало», — говорит инструктор.
 
Он отметил, что одна из частных причин подрыва военных на минах, как вражеских, так и своих, — это поход в кусты в туалет.
 
«Не каждый куст безопасный. А потому ходить нужно только туда, где разведано», — говорит инструктор.
 

Тэги: война в Украине

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