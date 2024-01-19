Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?

Инструктор ВСУ рассказал, как военные на передовой ходят в туалет.

«Когда речь идет о неподготовленных позициях, есть простое правило — по одному с*ать не ходим. Обязательно под прикрытием: минимум один, лучше — двое. Если же позиция подготовлена и там есть специально оборудованные, так сказать, отхожие места, то есть место, которое имеет перекрытие сверху, чтобы не прилетело в самый ненужный момент, ну а также правильное оборудование, чтобы оно не воняло и не демаскировало», — говорит инструктор.

Он отметил, что одна из частных причин подрыва военных на минах, как вражеских, так и своих, — это поход в кусты в туалет.

«Не каждый куст безопасный. А потому ходить нужно только туда, где разведано», — говорит инструктор.