Задержанный Игорь Мазепа дал интервью прямо в суде

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа прокомментировал вручение ему подозрения. Он заявил, что прокуроры требуют взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 700 миллионов гривен.

По словам Игоря Мазепы, уголовное дело длится уже 10 лет.

«В 1969 году, когда проектировалась дамба Киевской ГЭС, была согласована техническая документация, про которую, со слов прокурора и следователя, все забыли. С 1991 года, когда Украина получила независимость, не одна государственная структура не интересовалась тем, почему эти земли находятся в пользовании водных ресурсов Украины. Также есть десятки решений судов третих инстанций, которые признали эти земли такими, что на них можно заниматься садоводством. Получается так, что все государственные органы, которые конфликтовали с проектной документацией 1969 года, не заметили этого, а я, когда покупал эту землю на вторичном рынке, должен был это знать», - заявил Мазепа.

Игорь Мазепа говорит, что не пытался сбежать из Украины, а ехал на форум в Давос.