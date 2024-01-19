В Брянской области РФ пылает нефтебаза. Россияне заявили об атаке дронов

В городе Клинцы Брянской области произошел пожар на нефтебазе. Россияне заявили о якобы атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По данным Минобороны РФ, в Брянской области ночью 19 января якобы был уничтожен беспилотник. Традиционно обвинили Украину.

Как заявил губернатор, якобы предпринималась попытка атаки на объекты на территории города Клинцы. По его словам, дрон ликвидировали средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас на территорию нефтебазы. Произошло возгорание резервуаров, пострадавших нет.

В сети публикуют кадры сильного пожара на нефтебазе.

Напомним, неизвестные беспилотники атаковали нефтяной терминал в Ленинградской области. Также взрывы гремели под Москвой.