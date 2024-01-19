Байден вновь опозорился во время публичного выступления

Президент США Джо Байден в очередной раз опозорился на публике. На этот раз курьезная ситуация произошла во время мероприятия в Северной Каролине.

Глава государства заявил, что сфотографировался с конгрессвумен Деборой Росс.

С трибуны он сказал: «Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла».

Однако потом политик понял, что опростоволосился и признал, что женщина, которую он вспомнил, пребывает в Вашингтоне.

Ранее появилось видео, как Байден высморкался во время выступления Зеленского.