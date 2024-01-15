Появилось видео, как в небе над Японией пролетел огненный шар

В небе над Японией заметили огненный шар. Он попал на камеры наблюдения.

Произошло это утром понедельника, 15 января,

Так, его заметили в городе Хирацука в префектуре Канагава.

Позже огненный шар был заметен в городе Фудзи префектуры Сидзуока, а также в Токио и в префектуре Фукусима.

Эксперты говорят, что болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

В социальных сетях пишут, что в некоторых районах слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита.

Ранее в небе над Великобританией очень низко пролетел метеор.