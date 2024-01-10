Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее

Российская тикток-блогер опубликовала видео о своей насыщенной жизни в Северной Корее.

В частности, она рассказала о стоимости еды (5-7 долларов за ужин), про СПА и отдых на курортах Северной Кореи.

Справка. Северная Корея является тоталитарной диктатурой, со сложным культом личности вокруг династии Ким. Средства производства принадлежат государству через государственные и коллективизированные хозяйства. Большинство услуг, таких как здравоохранение, образование, жилье и производство продуктов питания субсидируются или финансируются государством. С 1994 по 1998 год Северная Корея страдала от голода , в результате которого погибло от 240 000 до 420 000 человек, а население по-прежнему страдает от недоедания. Северная Корея следует сонгунам, или политике «прежде всего военные».В исследовании ООН по правам человека в Северной Корее 2014 года сделан вывод, что «тяжесть, масштабы и характер этих нарушений выявляют состояние, не имеющее никакой параллели в современном мире».

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