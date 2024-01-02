Россия будет держать ответ за жизнь каждого украинца, — Зеленский

Главное: Зеленский пообещал ответ из-за российской атаки. Россия будет держать ответ за каждую забранную во время очередного утреннего удара жизнь, подчеркнул президент Украины.

Детали: Россия будет держать ответ за жизнь каждого украинца, забранную во время обстрела 2 января. Об этом заявил Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что каждая система ПВО — Patriot, IRIS-T, NASAMS — спасла уже, по меньшей мере, сотни жизней.

«А за каждую забранную жизнь Россия будет держать ответ», — добавил глава государства.

Он сообщил, что РФ выпустила сто ракет разных типов по Украине с утра.

«2 января 24-го года — и снова удар российских изуверов. По меньшей мере 70 ракет сбиты. Из них почти 60 — в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий», — напомнил он.

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