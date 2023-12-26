Момент атаки на корабль «Новочеркасск» в Феодосии попал на видео

Главное: Появилось видео с моментом атаки БДК «Новочеркасск». Судно в прошлом году уже атаковали украинские силы в порту Бердянска. Россияне тогда заявили о гибели трех членов экипажа.

Детали: Момент попадания ракеты в БДК «Новочеркасск» в порту оккупированной Феодосии был записан на видео и выложен в сеть. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале.

Журналист напомнил, что в марте 2022 года этот корабль уже атаковали украинские силы в порту Бердянска. По данным самих россиян, тогда погибли три члена экипажа.

«После сегодняшнего попадания БДК вряд ли когда-нибудь поплывет», — добавил Цаплиенко.

За кадром также можно услышать голоса девушек-подростков, ставших свидетелями этого события.

«Ты снимаешь? Обалдеть! Жарко! Зря мы сюда пошли, до нас обломки долетят!» — комментировали событие авторы видео.

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