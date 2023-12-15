В Китае зафиксировали уникальное природное явление

Главное: В Китае ледяные жемчужины реки создали уникальный пейзаж, поразивший не только жителей, но и привлекший внимание любителей природы со всего мира.

Детали: Уникальное природное явление стало причиной увлекательных наблюдений в Паньцзине на северо-востоке Китая. Соответствующее видео обнародовано в Сети.

Замерзшая река Жаоян создала невероятный пейзаж, похожий на огромный «Глаз Земли». Это природное чудо удивило местных жителей и привлекло внимание туристов.

Огромное круглое образование, напоминающее строение глаза человека, образовалось в результате особых условий замерзания реки.

В тему: Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление.