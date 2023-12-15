Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Китае зафиксировали уникальное природное явление

В Китае зафиксировали уникальное природное явление

Агата Кловская
15.12.23 16:55
106
В Китае зафиксировали уникальное природное явление

Главное: В Китае ледяные жемчужины реки создали уникальный пейзаж, поразивший не только жителей, но и привлекший внимание любителей природы со всего мира.

Детали: Уникальное природное явление стало причиной увлекательных наблюдений в Паньцзине на северо-востоке Китая. Соответствующее видео обнародовано в Сети.

Замерзшая река Жаоян создала невероятный пейзаж, похожий на огромный «Глаз Земли». Это природное чудо удивило местных жителей и привлекло внимание туристов.

Огромное круглое образование, напоминающее строение глаза человека, образовалось в результате особых условий замерзания реки.

В тему: Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление.

Тэги: Китай, мир, природное явление

Комментарии

Статьи

14.12.23 15:10

Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Что с Киевстаром? Основные версии глобального сбоя
12.12.23 20:49

Что с Киевстаром? Основные версии глобального сбоя

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.12.23 18:14

Дочь, находящегося в розыске Ярослава Дубневича, прикупила домик за 600 тыс. евро

15.12.23 17:57

Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки

15.12.23 17:17

Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось

15.12.23 16:26

Киевлянам компенсируют расходы из-за закрытого метро

15.12.23 15:47

Путину не удастся пережить Запад и США, — Госдеп

15.12.23 15:23

Украинцам рассказали, какой будет погода на выходных

15.12.23 14:53

На Буковине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и COVID

15.12.23 14:19

В Киеве детей не пустили в укрытие во время ракетной атаки из-за собаки

15.12.23 13:47

Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших

15.12.23 13:47

Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших

15.12.23 11:36

Германия передала Украине второй ЗРК Patriot

15.12.23 10:44

США все же могут принять помощь Украине в этом году?

15.12.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 343 890 солдат

15.12.23 09:31

Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принято

15.12.23 09:16

Кирилл Буданов: У Путина нет планов по ведению войны в 2025 году

15.12.23 09:11

Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - Bild

14.12.23 15:21

В Крыму раздался мощный взрыв

14.12.23 13:57

Путин рассказал об «актуальных задачах» в Украине

14.12.23 10:56

Мир решил отказаться от ископаемого топлива

13.12.23 08:46

Эксперт Олег Жданов рассказал о зависимостях в рядах ВСУ и причинах

14.12.23 15:21

В Крыму раздался мощный взрыв

11.12.23 14:57

Украинские нардепы массово хотят сдать свои мандаты

11.12.23 13:30

Стало известно, какие электромобили предпочитают покупать украинцы: самые популярные марки

08.12.23 22:01

Василий Кухарский: на войне погиб украинский актер

12.12.23 16:16

Когда восстановят связь «Киевстар» в компании не знают

09.12.23 12:47

Киану Ривз: дом знаменитого актера ограбили

09.12.23 12:43

Николя Пюэш: наследник Hermès завещал €10 млрд своему садовнику

11.12.23 11:33

Саркози выступил против членства Украины в НАТО

11.12.23 12:58

Украинским бюджетникам хотят дважды повысить зарплаты

Фото и Видео
Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось
Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось
Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось
Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось
В Китае зафиксировали уникальное природное явление
В Китае зафиксировали уникальное природное явление
Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших
Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших
Эммануэль Дебевер: покончила с собой актриса, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии
Эммануэль Дебевер: покончила с собой актриса, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии
На границе с Польшей поляк сбил троих украинских водителей
На границе с Польшей поляк сбил троих украинских водителей
На Солнце произошла сильнейшая за последние шесть лет вспышка
На Солнце произошла сильнейшая за последние шесть лет вспышка
Полицейский из Беверли-Хиллз 4 (2024): дата выхода и трейлер киноновинки с Эдди Мёрфи
Полицейский из Беверли-Хиллз 4 (2024): дата выхода и трейлер киноновинки с Эдди Мёрфи
Pornhub 2023: украинское порно впервые победило российское
Pornhub 2023: украинское порно впервые победило российское
Сантьяго Капуто: на теле советника президента Аргентины обнаружили блатные наколки на русском
Сантьяго Капуто: на теле советника президента Аргентины обнаружили блатные наколки на русском
Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - Bild
Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - Bild
fraza.com
Новости блогосферы
29.11.23 09:50

Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.