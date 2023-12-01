70-летняя африканка родила двойню

Главное: В Уганде 70-летняя женщина родила двойню. Женщина использовала донорскую яйцеклетку и сперму своего партнера для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Детали: В Уганде 70-летняя женщина родила двойню. В этом ей помогла процедура ЭКО. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Международный женский госпиталь и центр репродуктивности.

Сафина Намуквая родила мальчика и девочку 29 ноября путем кесарева сечения в центре репродуктивной медицины в столице страны Кампали.

Врачи охарактеризовали беременность как «медицинский успех» и заявили, что дети родились преждевременно на 31 неделе и были помещены в инкубатор. Доктор Эдвард Тамале Сали отметил, что сейчас их состояние «стабильное».

Сама же Сафина рассказала в гандийской газете Daily Monitor, что ее беременность была тяжелой, поскольку ее партнер покинул ее, когда узнал, что у нее будет двойня.

«Мужчины не любят, когда им говорят, что ты носишь больше одного ребенка. С тех пор как я попала сюда, мой муж ни разу не явился», — сказала она.

Известно, что это уже вторые роды женщины за последние три года. В 2020 году она родила девочку.

Мать троих детей поделилась, что захотела иметь детей после того, как над ней насмехались из-за того, что она бездетна.

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