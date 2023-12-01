В Киеве рухнувший строительный кран повредил трубопровод и затопил улицу

Главное: В Киеве упал строительный кран и повредил трубопровод. Затопило улицу, движение перекрыто.

Детали: В Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод, в результате чего затопило улицу Ревуцкого. Движение транспорта перекрыто. Об этом сообщает Telegram Патрульной полиции Киева.

«На улице Ревуцкого из-за падения крана на строительстве прорвало трубопровод. В результате чего перекрыто движение транспорта от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана», — говорится в сообщении.

В сети публикуют видео с места происшествия.

В то же время «Киевпасстранс» предупредил о задержке движения автобусов № 17, 18 и 91.

«Задерживается движение автобусов № 17, 18, 91 по ул. Ревуцкого упал строительный кран. На место направлена ответственная служба города», — отметили в компании.

Движение автобусов № 17,18,91 организовано по ул. Тростянецкая — ул.Вербицкого — ул. Братства тарасовцев.

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