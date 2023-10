Wargaming: разработчик игры World of Tanks будет помогать Украине

Главное: Студия Wargaming (онлайн-игры World of Tanks, World of Warships) передала на нужды Украины более 1,3 млн долл.

Детали: Студия Wargaming, разработчик онлайн-игры World of Tanks и World of Warships объявил о сборе средств на помощь Украине.

«Мы в Wargaming любим военные игры, но ненавидим настоящую войну. И эта тема была для нас особенно чувствительной, так как у нас в Киеве есть целая студия, которая усердно работает над World of Tanks и другими продуктами, несмотря на все ужасы, которые их страна переживает каждый день», — говорится в сообщении.

Деньги будут собираться за счет внутриигровых покупок в World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

В Wargaming отметили, что уже передали на разные нужды Украины более 1,3 млн долл.

Компания, которой Wargaming продал свои активы на территории РФ и Беларуси, уже заявила, что не причастна к этому сбору и не имеет отношение к World of Tanks. В РФ игра теперь называется «Мир Танков».