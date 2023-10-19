Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Звезда «Ливерпуля» призывает мир помочь Палестине

Звезда «Ливерпуля» призывает мир помочь Палестине

Александр Панько
19.10.23 13:57
160
Звезда «Ливерпуля» призывает мир помочь Палестине

Главное: Мохаммед Салах просит мир помочь Палестине. Египетский форвард английского «Ливерпуля» призвал предоставить пострадавшим в регионе еду и медикаменты.

Детали: Палестине и жителям сектора Газа срочно нужна помощь. Так считает египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

Футболист записал видеообращение, в котором призвал мировых лидеров объединиться для остановки кровопролития и помощи сектору Газа.

«Не всегда легко говорить в такое время. Слишком много насилия, слишком много неистовой жестокости. Эскалация насилия в последние недели — невыносимое зрелище. Вся жизнь священна и должна быть защищена. Резня должна быть прекращена. Семьи разрываются на две части. Сейчас понятно одно: нужно немедленно разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу. Люди там находятся в ужасающих условиях. Сцены в больнице минувшей ночью были ужасающими. Жители Газы срочно нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах. Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотвратить дальнейшее убийство всех невинных душ. Гуманность должна восторжествовать», — сказал Салах.

В тему: Обладателя Золотого мяча могут лишить французского гражданства за поддержку Палестины.

Тэги: футбол, мир, помощь, Палестина, спорт, ФК Ливерпуль, Мохаммед Салах

Комментарии

Статьи

19.10.23 14:44

Третья мировая война 2023: ближневосточный кризис перерастает в мировой <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте
14.10.23 10:35

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте

Автор: Агата Кловская

Все новости
Главное
Популярное
19.10.23 16:56

Стало известно, могут ли банки блокировать карты за уклонение от мобилизации

19.10.23 16:43

Маск развеял слухи по поводу печальной судьбы социальной сети Х в ЕС

19.10.23 16:21

США будут предоставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе, — Кулеба

19.10.23 15:52

Стало известно, какая страна поможет Украине запустить 5G

19.10.23 15:29

В одном из районов Киева внезапно пропал свет

19.10.23 15:02

Шольц сделал важное заявление по поводу помощи Украине во время войны

19.10.23 14:54

Казахстан запретил экспортировать в РФ высокотехнологические товары

19.10.23 14:30

В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ

19.10.23 14:03

НБУ пообещал удерживать курс гривны

19.10.23 13:20

США ударили санкциями по движению ХАМАС

19.10.23 16:21

США будут предоставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе, — Кулеба

19.10.23 14:30

В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ

19.10.23 12:01

Жертвами войны в Израиле стали уже восемнадцать украинцев

19.10.23 10:53

Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют остаться без крыши над головой

19.10.23 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 290 680 солдат

18.10.23 14:40

В Израиле от рук террористов погибли 13 граждан Украины

18.10.23 13:25

Из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуированы все дети, — МВД

18.10.23 11:56

Байден прилетел в Израиль

18.10.23 10:19

Зеленский подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

18.10.23 09:48

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку

14.10.23 10:28

Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова

13.10.23 10:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 285 920 солдат

13.10.23 16:16

В Одессе задержали водителя, у которого уровень алкоголя в крови превышал норму в... 25 раз

13.10.23 12:52

Во время погони за нелегальными мигрантами в Германии перевернулся микроавтобус – погибло немало людей

13.10.23 12:13

Названа точная дата, когда в Украине пойдет снег

13.10.23 13:00

Американский сенатор заявил, что Байден знает о коррупции в Украине, но ничего не делает

13.10.23 12:41

ЕС выступил против независимости Тайваня

13.10.23 13:44

ПАСЕ признала российский режим диктатурой. А Путина — диктатором

13.10.23 10:52

Александр Роспутько: футболист «Шахтера» сбежал в Россию после матча Лиги чемпионов?

13.10.23 11:39

Стало известно, когда киевские школьники уйдут на осенние каникулы

Фото и Видео
В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ
В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ
В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ
В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ
Звезда «Ливерпуля» призывает мир помочь Палестине
Звезда «Ливерпуля» призывает мир помочь Палестине
Путин привез в Китай ядерный чемоданчик
Путин привез в Китай ядерный чемоданчик
СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома «Халино» в Курской области
СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома «Халино» в Курской области
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Путин прибыл в Китай
Путин прибыл в Китай
В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS
ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.