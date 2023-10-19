Звезда «Ливерпуля» призывает мир помочь Палестине

Главное: Мохаммед Салах просит мир помочь Палестине. Египетский форвард английского «Ливерпуля» призвал предоставить пострадавшим в регионе еду и медикаменты.

Детали: Палестине и жителям сектора Газа срочно нужна помощь. Так считает египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

Футболист записал видеообращение, в котором призвал мировых лидеров объединиться для остановки кровопролития и помощи сектору Газа.

«Не всегда легко говорить в такое время. Слишком много насилия, слишком много неистовой жестокости. Эскалация насилия в последние недели — невыносимое зрелище. Вся жизнь священна и должна быть защищена. Резня должна быть прекращена. Семьи разрываются на две части. Сейчас понятно одно: нужно немедленно разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу. Люди там находятся в ужасающих условиях. Сцены в больнице минувшей ночью были ужасающими. Жители Газы срочно нуждаются в продовольствии, воде и медикаментах. Я призываю мировых лидеров объединиться, чтобы предотвратить дальнейшее убийство всех невинных душ. Гуманность должна восторжествовать», — сказал Салах.

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