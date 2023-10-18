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Видео-Новости > В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю

В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю

Агата Кловская
18.10.23 10:59
57
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю

Главное: В израильском аэропорту «Бен-Гурион» канцлера Германии Олафа Шольца застала воздушная тревога. Ему пришлось покинуть самолет согласно правилам безопасности и лечь на землю.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с делегацией вынужден был сойти с самолета и лечь на землю. Это произошло в Тель-Авиве во время воздушной тревоги, сообщает издание Bild и немецкая репортер Сара Сиверт в соцсети Х.

Отмечается, что перед вылетом самолета с делегацией канцлера из Израиля в аэропорту «Бен-Гурион» сработала воздушная тревога. Всем пассажирам пришлось выйти и лечь на взлетную полосу для безопасности.

После этого Шольца отвезли в убежище. Однако он стал свидетелем двух взрывов от ПВО.

Затем самолет и авто проверили. После этой временной эвакуации рейс отправился из Тель-Авива в Каир.

Как пишет издание, канцлер Германии стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. Во время своего визита он выразил свою твердую солидарность с Израилем.

В тему: Олаф Шольц собрался в Израиль.

Тэги: Израиль, ПВО, Олаф Шольц, воздушная тревога

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