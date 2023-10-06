Смертельное наводнение в Индии унесло десятки жизней

Главное: Наводнение произошло в Индии. Погибли десятки людей.

Детали: В индийском регионе Гималаи произошло смертельное наводнение. Его жертвами стали как минимум сорок человек, еще около сотни людей числятся пропавшими без вести.

Все случилось из-за выхода из берегов ледникового озера Лхонак.

Спасатели говорят, что наводнение началось в среду, 4 октября, на территории индийского штата Сикким, когда воды озера после сильных осадков прорвали дамбу гидроэлектростанции.

Стихия охватила города и села вдоль реки Теста в долине Лачен и разрушила 11 мостов и более 270 домов в четырех районах.

Из-за большой воды пострадали примерно 22 тысячи местных жителей.

В тему: Известный климатолог заявила о «смертном приговоре» для человечества.