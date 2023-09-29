Российская ПВО сбила свой же Су-35, — журналист

Главное: Войска РФ ликвидировали свой истребитель Су-35, «успешно» отработав в районе Токмака. По предварительным данным, пилот погиб.

Детали: В ночь на 28 сентября российская ПВО «успешно» отработала в районе временно оккупированного Токмака на Запорожье. Там захватчики сбили свой Су-35. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

«Учитывая все, „отличилось“ ПВО оккупантов, которое и „приземлило“ свой самолет, стоимостью около 100 миллионов долларов», — отметил он.

Факт уничтожения российского самолета подтверждает мониторинговый канал monitor. Кроме того, один из российских пабликов, который администрирует бывший военный летчик, намекнул, что пилот сбитого Су-35 погиб.

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