Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным

Главное: Президент Южного Судана Сальваторе Киир пришел на встречу с Путиным в ковбойской шляпе и долго разбирался, как пользоваться наушником.

Детали: Владимир Путин поговорил с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром, который на встречу с российским диктатором надел темную ковбойскую шляпу.

Путин во время встречи с главой Южного Судана постоянно запинался и шаркал ногой, а африканский гость не знал, как пользоваться наушником для перевода.

«Я рад тому, что нам оказан такой теплый и радушный прием... Мое присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем сообща работать с Российской Федерацией, для этого я и приехал», — сказал Киир.

Справка: Южный Судан — государство в Африке со столицей в Джубе. Регион богат природными ресурсами, такими как железная руда, медь, хромосодержащие руды, цинк, вольфрам, слюда, серебро, золото и гидроэнергетика.

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