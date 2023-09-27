Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали более ста человек: появилось видео, как все началось

Главное: В Ираке на свадьбе вспыхнул пожар. Погибли более ста человек.

Детали: В иракской провинции Найнава произошла страшная трагедия. На местной свадьбе вспыхнул жуткий пожар.

Жертвами огня стали как минимум 113 человек, более трехсот людей получили различные травмы.

Известно, что правоохранители уже задержали девять человек.

Сообщается, что пожар в зале для свадебных торжеств произошел не из-за умышленных действий, а в результате пренебрежения правилами противопожарной безопасности.

Всего на мероприятии находились около тысячи гостей.

Пожар привел к обрушению крыши здания.

Сейчас продолжаются спасательные работы.

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