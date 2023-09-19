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Видео-Новости > В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Азербайджан начал спецоперацию

В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Азербайджан начал спецоперацию

Александр Панько
19.09.23 14:21
87
В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Азербайджан начал спецоперацию

Главное: Азербайджан начал операцию в Карабахе. Поводом для «антитеррористических мер» стал подрыв грузовика, в котором Баку обвинил армянских военных.

Детали: Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана во вторник, 19 сентября.

«С применением высокоточного оружия уничтожаются прифронтовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты ВС Армении», — говорится в заявлении.

Формальным поводом стал подрыв грузовика, в котором обвинили армянских военных.

«Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении против Азербайджана», — отметили в Баку.

По информации местных СМИ, в настоящее время в Степанакерте раздается воздушная тревога, не работает мобильная связь.

Также азербайджанские СМИ показали момент уничтожения ЗРК Тор ВС Армении в районе Степанакерта.

В тему: Армения больше не может рассматривать Россию как гаранта своей безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за возобновления конфликта с Азербайджаном.

Тэги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах

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