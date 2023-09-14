В Европарламенте произошло кое-что курьезное

Главное: Курьезный случай произошел в Европарламенте. Еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Детали: Во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным докладом о состоянии дел в ЕС в Европарламенте произошел курьезный случай. Он попал на видео.

Камера выхватила эпизод, когда европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон занималась вязанием прямо во время речи.

Ролик стал вирусным и был неоднозначно воспринят пользователями социальных сетей.

В тему: ЕС обещает Украине 50 миллиардов евро на четыре года.