Худи Дуди: американец перевозил настоящего быка... в легковом авто

Главное: Фермер из штата Небраска переводил в легковом авто быка по кличке Худи Дуди. Его остановила полиция.
Детали: В США полиция остановила мужчину, в машине которого сидел бык по кличке Худи Дуди.
Главное: Фермер из штата Небраска переводил в легковом авто быка по кличке Худи Дуди. Его остановила полиция.
Детали: В США полиция остановила мужчину, в машине которого сидел бык по кличке Худи Дуди.
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