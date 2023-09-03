Худи Дуди: американец перевозил настоящего быка... в легковом авто

Главное: Фермер из штата Небраска переводил в легковом авто быка по кличке Худи Дуди. Его остановила полиция.

Детали: В США полиция остановила мужчину, в машине которого сидел бык по кличке Худи Дуди.

Фермер из штата Небраска не стал использовать спецтехнику для перевозки 700-килограммового быка породы ватуси. Вместо этого, он принял необычное решение: отрезал верхнюю часть крыши своего легкового автомобиля и посадил Худи Дуди на пассажирское сиденье.

Правоохранители не стали штрафовать фермера, но потребовали отвезти Худи Дуди домой.

За время поездки Худи Дуди изрядно испортил автомобиль, использовав его и как туалет.