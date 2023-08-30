Мигель: американский певец проткнул свое тело металлическими крюками

Главное: Певец Мигель проткнул спину металлическими крюками, на которых его подняли вверх.

Детали: Американский певец Мигель проткнул спину металлическими крюками и поднялся в воздух, чтобы анонсировать выход нового альбома «Viscera».

Мигель исполнил песню «Sure Thing», держась только на крюках, закрепленных в коже на его спине.

Мигель не выпускал полноформатный альбом с 2017 года, поэтому обещал фанатам перформанс, выходящий за рамки прошлого.