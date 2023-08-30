За систематические оскорбления военных в Полтаве задержан известный местный блогер

Главное: В Полтаве задержан блогер за оскорбление военных. Роман Заволока систематически оскорблял работников военкомата, а о своих поступках рассказывал на собственном канале.

Детали: Правоохранители задержали в Полтаве блогера и тренера Романа Заволоку, систематически оскорблявшего военных и плюнувшего у ветерана. Об этом стало известно в среду, 30 августа.

Так, местное издание Полтавщина сообщило, что вечером 29 августа на улице Соборности вблизи заведения Дом кофе правоохранители задержали 27-летнего Instagram-блогера Заволоку.

«Судя по фотографии с места происшествия, полтавчанин сопротивлялся и получил травмы... Это было совместное задержание спецподразделения полиции КОРД и СБУ», — говорится в сообщении.

На Заволоку возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: полицией — за хулиганство (ч.2 ст.296 УК Украины), а полтавский областной ТЦК и СП написал заявление в СБУ за оскорбления военнослужащего и за отрицание агрессии России (ст.435-1, ст.436-2 УК Украины).

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