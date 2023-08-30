В центре Донецка раздались взрывы

Главное: В Донецке фиксируют «прилеты». Зафиксировано попадание в недостроенную высотку ЖК Бульвар Сити. Кроме дома также есть «прилет» в крышу ТЦ.

Детали: В центре временно оккупированного Донецка в среду, 30 августа, раздались взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают о «прилетах» в жилищный комплекс Бульвар Сити и торговый центр Галактика.

«При обстреле Петровского района произошло попадание в крышу ТЦ „Галактика“», — заявил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.

Кроме того, по его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом жилого комплекса Бульвар-Сити.

Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

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