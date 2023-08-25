S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: трейлер игры уже в Сети

Главное: В Сети появился трейлер игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl». «Зона изменилась со времен последних приключений. И чтобы выжить, сталкер должен сделать то же самое», — говорится в релизе.

Детали: Вышел трейлер продолжения популярной игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl».

«Посмотри вокруг! Вроде та же старая и знакомая Зона, на первый взгляд... Застывшая во времени, но всегда в метаморфозе, готовая ошеломить в самый неожиданный момент. Не дай ей обмануть себя: Она изрядно изменилась со времен последних приключений. И чтобы выжить, сталкер должен сделать то же самое», — говорится в описании к ролику.