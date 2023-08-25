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Видео-Новости > Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети

Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети

Александр Панько
25.08.23 14:21
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Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети

Главное: TikTok заполонили мемы о новом «кандидате» в президенты Украины. Это - Михаил Лебигович. О нем заговорили даже в кулуарах Верховной Рады.

Детали: TikTok заполонили мемы о новом «кандидате» в президенты Украины Михаиле Лебиговиче. Пользователи соцсети активно призывают голосовать за некого Лебиговича на будущих президентских выборах.

Баллотироваться он якобы собирается от запрещенной в Украине «Партии Регионов», а также «Партии Лебигонов» и партии «Слуг калорий».
 
О новом «кандидате» заговорили и в кулуарах Верховной Рады. Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко поинтересовался у себя в Telegram, «как с ним связаться и есть ли место в списке». А «Слуга народа» Роман Грыщук в шутку спрашивает, где депутат Лебигович и почему он не ходит на работу. У Лебиговича даже появилось свое "место" в зале заседаний ВРУ.
 
Лебигович является вымышленным персонажем. Это образ известного украинского блогера-стримера Михаила Лебиги.
 
Все началось с того, что на своем канале в Twitch Михаил просматривал дебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Стример реагировал на их заявления и много шутил.После этого подписчики Лебиги начали призывать его самому пойти в президенты и выдумали ему новую фамилию — сочетание фамилии самого Лебиги и Януковича.
 
В TikTok активно создают картинки с Лебиговичем, рекламные баннеры, придумали ему предвыборную программу и даже создали сайт. В частности, в "предвыборной кампании" Лебиговича есть пункты о развитии производства стеклянных банок, профилактике болезней спины и шеи, а также создание Комитета по розыску и защите шеи.
 
Сам блогер говорит, что это все шутки, а сам он не собирается никуда баллотироваться.
 
«Я никуда не баллотируюсь, я не буду президентом страны или вашего города. У меня нет партии. Прекратите это писать везде, пожалуйста», — заявил блогер.
 

Тэги: Михаил Лебига, Михаил Лебигович

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