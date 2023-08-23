Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе

Главное: В России разбился бизнес-джет RA-02795. Евгений Пригожин значился среди пассажиров этого самолета и, похоже, он погиб.

Детали: В Тверской области РФ разбился бизнес-джет с бортовым номером RA-02795, который, вероятно, принадлежит Евгению Пригожину. МЧС РФ сообщает, что все 10 человек, находившихся на борту (включая трех членов экипажа) погибли.

«Росавиация» сообщила, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета.

В свою очередь, официальный гостелеканал Россия 24 уже сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Российские телеграмм-каналы пишут, что на борту разбившегося самолёта был не только Пригожин, но и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Впрочем, часть росийских пабликов пишет, что Пригожина могло не быть на борту самолёта, который взорвался, даже несмотря на то, что он числился среди пассажиров. Пишут, что Пригожин часто «путал следы», регистрируясь на один рейс, но в реальности улетая на другом.

Сообщают, что разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.

Теракт — одна из версий крушения самолёта Пригожина. Сообщается, что взрывы могли произойти прямо в воздухе. СМИ пишут, что бизнес-джет Пригожина упал в 50 км от резиденции путина на Валдае. Рядом с местом падения самолета стоят четыре дивизиона С-300, которые охраняют резиденцию.