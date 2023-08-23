Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе

Главное: В России разбился бизнес-джет RA-02795. Евгений Пригожин значился среди пассажиров этого самолета и, похоже, он погиб.
Детали: В Тверской области РФ разбился бизнес-джет с бортовым номером RA-02795, который, вероятно, принадлежит Евгению Пригожину. МЧС РФ сообщает, что все 10 человек, находившихся на борту (включая трех членов экипажа) погибли.
«Росавиация» сообщила, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета.
В свою очередь, официальный гостелеканал Россия 24 уже сообщил о гибели Евгения Пригожина.
Российские телеграмм-каналы пишут, что на борту разбившегося самолёта был не только Пригожин, но и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.