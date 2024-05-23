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Новости > Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах

Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах

Александр Панько
23.05.24 10:51
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Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Это произошло после его разговора с королем Чарльзом III. Об этом сообщает Sky News.

«Сейчас настал момент для Британии выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать прогресс, которого мы достигли, или рискуем вернуться к началу без плана и уверенности», — заявил Сунак.

По его словам, выборы состоятся в то время, когда мир становится более опасным, чем был после окончания холодной войны.

Ключевым «риском» он назвал войну в Украине, а также «силы исламистского экстремизма» на Ближнем Востоке, которые угрожают глобальной безопасности.

Сунак объявил, что выборы пройдут в четверг, 4 июля.

Заметим, что 2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Тэги: выборы, Великобритания, Риши Сунак

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