Кот в США… получил ученую степень

Необычный случай произошел в США. О нем пишет портал KSAT.

Сообщается, что Каслтонский университет Вермонта присвоил почетную степень «доктора по литературе» (litter-ature, от английского litter – так обычно называют кошачий туалет) местному коту Максу в преддверии вечера выпускников.

Информируется о том, что кампус учебного заведения решил отблагодарить животное за его дружелюбие.

Там поведали: «Кот Макс уже много лет является любимым членом семьи Каслтонского университета».

Выяснилось, что животное обитает со своими владельцами в доме на улице, ведущей к главному входу в университет.

Его хозяйка Эшли Доу говорит: «Макс он решил навещать кампус и просто начал тусоваться со студентами, они его любят. Он проводит время в университете уже около четырех лет. Студенты делают с ним селфи, и ему нравится ходить на экскурсии с абитуриентами».

Сами же студенты называют женщину мамой Макса, а выпускники, возвращающиеся в город, иногда навещают ее, чтобы спросить, как поживает Макс.

Уточняется, что кот не будет участвовать в выпускном вечере, а его документы отдадут хозяйке животного позже.

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