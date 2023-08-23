Создатель (2023): дата выхода и тизер боевика про вышедший из-под контроля ИИ

Главное: Вышел тизер фильма «Создатель». Премьера состоится 29 сентября 2023.

Детали: Вышел тизер боевика «Создатель» от режиссёра «Звёздные войны: Изгой-один».

По сюжету фильма «Создатель», на Земле будущего ИИ, который должен был защищать человечество, вышел из-под контроля. И десять лет назад использовал ядерное оружие в Лос-Анджелесе. С тех пор началась война, и чтобы её остановить, главному герою предстоит захватить супероружие, разработанное этим ИИ.

Премьера боевика «Создатель» состоится 29 сентября 2023 года.

тизер фильма «Создатель»: