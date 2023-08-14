Akuma-kun, Дьяволенок (2023): трейлер и дата выхода мультфильма, основанного на популярной манге

Главное: Появился новый постер и трейлер мультфильма Akuma-kun (Дьяволенок). Премьера состоится 9 ноября 2023.
Детали: Появился новый постер и трейлер мультфильма-аниме Akuma-kun (Дьяволенок).
Аниме Akuma-kun (Дьяволенок) основано на одноименной манге, выходившей с 1963 по 1990 год
Главным героем Akuma-kun является мальчик Акума-кун, обладающий мистическими способностями и демоническим происхождением. Главная его цель — завоевать мир, призвав в него демонов-ёкаев.
Премьера Akuma-kun (Дьяволенок) состоится 9 ноября 2023 года.
трейлер мультфильма-аниме Akuma-kun (Дьяволенок):