Akuma-kun, Дьяволенок (2023): трейлер и дата выхода мультфильма, основанного на популярной манге

Главное: Появился новый постер и трейлер мультфильма Akuma-kun (Дьяволенок). Премьера состоится 9 ноября 2023.

Детали: Появился новый постер и трейлер мультфильма-аниме Akuma-kun (Дьяволенок).

Аниме Akuma-kun (Дьяволенок) основано на одноименной манге, выходившей с 1963 по 1990 год

Главным героем Akuma-kun является мальчик Акума-кун, обладающий мистическими способностями и демоническим происхождением. Главная его цель — завоевать мир, призвав в него демонов-ёкаев.

Премьера Akuma-kun (Дьяволенок) состоится 9 ноября 2023 года.

трейлер мультфильма-аниме Akuma-kun (Дьяволенок):