Скотобойня (2023): трейлер и дата выхода комедийного слэшера про ленивца-убийцу

Главное: В Сети появился трейлер комедийного слэшера «Скотобойня». Премьеру обещают к 30 августа 2023.

Детали: В Сети появился трейлер комедийного слэшера про ленивца-убийцу «Скотобойня».

«Скотобойня» (Slotherhouse) расскажет историю девушки, которая купила ленивца на удачу, но тот почему-то начал убивать всех вокруг.

Премьеру фильма «Скотобойня» обещают к 30 августа 2023 года.

трейлер комедийного слэшера «Скотобойня»: