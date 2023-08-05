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Видео-Новости > Скотобойня (2023): трейлер и дата выхода комедийного слэшера про ленивца-убийцу

Скотобойня (2023): трейлер и дата выхода комедийного слэшера про ленивца-убийцу

Агата Кловская
05.08.23 18:01
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Скотобойня (2023): трейлер и дата выхода комедийного слэшера про ленивца-убийцу

Главное: В Сети появился трейлер комедийного слэшера «Скотобойня». Премьеру обещают к 30 августа 2023.

Детали: В Сети появился трейлер комедийного слэшера про ленивца-убийцу «Скотобойня».

«Скотобойня» (Slotherhouse) расскажет историю девушки, которая купила ленивца на удачу, но тот почему-то начал убивать всех вокруг.
 
Премьеру фильма «Скотобойня» обещают к 30 августа 2023 года.
 
трейлер комедийного слэшера «Скотобойня»:
 

Тэги: фильм, кино

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