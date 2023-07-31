Зеленский готовит украинцев к тяжелой зиме

Главное: Зеленский предупредил об угрозе зимой. Оккупанты могут в течение зимы наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, предполагает глава государства.

Детали: Российские захватчики в течение этой зимы могут наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей Украины в Ивано-Франковске, которое он опубликовал на своей Facebook-странице.

«Сегодня уже 522 день продолжается так называемая „специальная военная операция“, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России, к ее символическим центрам и военным базам. И это неизбежный естественный и абсолютно справедливый процесс», — подчеркнул глава государства.

Он считает, что нынешней зимой, как и в прошлом году, «российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам».

«Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев», — резюмировал Зеленский.

Глава государства сообщил, что также были обсуждены вопросы срочного восстановления, в том числе энергетики и различных систем обеспечения жизни в общинах.

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