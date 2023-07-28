Из-за непогоды почти по всей Украине падали деревья

Главное: В Украине бушевала непогода. Деревья повредили дома, автомобили и провода.

Детали: Накануне, 27 июля, вечером в Украине бушевала непогода. Из-за шквального ветра в некоторых областях был настоящий «деревопад», а сотни населенных пунктов остались без света, сообщает «РБК-Украина».

Сильный дождь и ветер вчера и сегодняшней ночью прошел в восточных, южных и части северных и центральных областей.

По состоянию на 07:00 из-за непогоды обесточены 420 населенных пунктов в 10 областях. В Днепропетровской области 165 населенных пунктов без сета, Киевской — 119, Сумской — 42, Черниговской — 30, Винницкой — 15, Запорожской — 12, Полтавской — 12, Одесской — 11, Харьковской — 9 и Кировоградской — 5.

Ливень и шквальный ветер бушевали в регионе с вечера 27 июля. В некоторых населенных пунктах выпал град размером со спичечный коробок.

Кроме того, ГСЧС сообщает, что спасатели за вечер совершили 65 выездов для расчистки дорог и машин от деревьев и веток. Также повреждены дома и электропровода.

Также в сети сообщалось, что в Днепропетровской области молния попала в дом. Однако спасатели пока не подтверждают эту информацию.

Городские власти Запорожья сообщили, что сильный дождь и ветер натворили беды в Запорожье. На некоторых улицах оборваны провода и повалены деревья. Также из-за непогоды есть задержки в работе трамваев и троллейбусов.

Харьковскую область тоже накрыл ураган. «Деревопад» наблюдали в Харькове и области.

В Одесской области непогода оставила без света 11 населенных пунктов. Вчера из-за дождя в Одессе общественный транспорт курсировал не по графику.

Также мощный ливень накрыл и временно оккупированный Крым. Дождь был такой силы, что в частных домах сносило ворота. Кроме того, дождь сопровождался грозой и порывами ветра.

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