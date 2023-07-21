У берегов Тайваня затонуло грузовое судно

Главное: Грузовое судно затонуло у берегов Тайваня. Шло под флагом Палау.

Детали: У берегов Тайваня произошло крупное ЧП. Возле порта Гаосюн затонуло грузовое судно Angel под флагом Палау.

В результате инцидента более тысячи контейнеров оказались в воде.

Из-за их дрейфа была заблокирована акватория для судоходства.

Протечку на судне выявили накануне, в пяти километрах от берега. Экипажу, несмотря на все усилия, не удалось ее ликвидировать.

После того, как крен на левый борт достиг критической отметки, капитан приказал команде покинуть судно.

В результате береговая охрана эвакуировала девятнадцать членов экипажа. Один человек получил травмы.

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