В России в море на глазах у отдыхающих упал военный самолет

Главное: В Краснодарском крае (РФ) в море рухнул российский самолет Су-25. Пилот катапультировался.

Детали: В районе города Ейск (Краснодарский край) сегодня, 17 июля, упал военный российский самолет Су-25. Отмечается, что пилота нашли, он в тяжелом состоянии. Его вытащили из воды на берег. По другой информации - пилот погиб.

Telegram-каналы сообщают, что штурмовик Су-25 мог совершать тренировочный полет и упасть недалеко от аэродрома.

Отметим, Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя.

В тему: На аэродроме в российском Ейске прогремел мощный взрыв.