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Видео-Новости > Мощный взрыв прогремел в одной из киевских многоэтажек. Есть погибшие

Мощный взрыв прогремел в одной из киевских многоэтажек. Есть погибшие

Агата Кловская
22.06.23 10:17
109
Мощный взрыв прогремел в одной из киевских многоэтажек. Есть погибшие

Главное: В Днепровском районе Киева произошел взрыв газа в одной из многоэтажек. Есть погибшие и пострадавшие.

Детали: Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже — о двух, сообщает МВД Украины..

Что касается пострадавших, то из поврежденных квартир спасли 18 человек. Ранения получили уже 5 человек.

«По обновленной информации в результате взрыва в многоэтажке в Киеве погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Спасены 18 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время производится демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов.

По предварительным данным спасателей, взрыв произошел на седьмом этаже, разрушены и повреждены квартиры на 6, 7 и 8 этажах.

В тему: В Киеве мощным взрывом разворотило половину подъезда многоэтажки.

Тэги: Киев, общество, взрыв, многоэтажка, взрыв газа

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